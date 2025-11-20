Gattuso: “Irlanda del Nord? Alla nostra portata. Ci giochiamo tutto”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport dando le sue impressioni a caldo immediatamente dopo il sorteggio che ha stabilito l’accoppiamento dell’Italia con l’Irlanda del Nord in semifinale playoff.

“L’Irlanda del Nord è una squadra che sicuramente è alla nostra portata, ce la giochiamo in una partita secca. Servirà una grande partita ma ce la possiamo giocare. Pensiamo alla semifinale, poi vediamo”, afferma Gattuso.

Il c.t. auspica lo stop del campionato a ridosso della partita, operando sulla stessa scia delle altre federazioni: “Parlando anche con qualche collega, come Montella, ho capito che in Turchia per esempio verranno giocate le coppe europee ma il campionato si fermerà. Spero che venga fatta la stessa cosa anche in Italia“.







Gattuso vorrebbe lavorare sull’anima e il cuore dei calciatori: “Tra quattro o cinque giorni, quando ci riprenderemo dalla figuraccia che abbiamo fatto, parlerò con i giocatori e andrò a trovare chi giocherà all’estero. Spero ci venga data una data per lo stage, ma penso di sì. Voglio stare a contatto con i ragazzi”.

