Niang: “Balotelli svincolato? Inspiegabile, chi lo prende fa un affare”

Parole al miele nei confronti di Mario Balotelli. Questa volta da parte del suo ex partner d’attacco Mbaye Niang, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Su Balotelli svincolato, dice: “Difficile spiegare il perché. Mario ha una qualità che pochi altri hanno. Sono sicuro che presto troverà una squadra che gli darà fiducia e che la ripagherà segnando molti gol. Chi prende Balotelli, fa un affare. Se sei forte come lui, non puoi esserlo una stagione e poi diventare scarso. Chi dice che è finito, si sbaglia: Mario ha solo bisogno di un allenatore che creda in lui. Il resto sa farlo da solo”.

L’attaccante nato a Palermo è attualmente senza squadra dopo l’esperienza col Genoa dell’anno scorso, mentre Niang è attualmente in forza al Gençlerbirliği, squadra del massimo campionato turco.







