Modena, Pyyhtia: “Non siamo una sorpresa, la squadra è forte”

Zona promozione e nessuna voglia di fermarsi per il Modena. Il centrocampista finlandese Niklas Pyyhtia, intervenuto in conferenza stampa, non si pone limiti.

“Quando sono arrivato ho visto subito che la squadra era forte – dichiara- . Se faremo bene non sarà una sorpresa: possiamo fare ottime cose. In casa ho sempre sentito il grande supporto dei tifosi, fanno venire la voglia di dare tutto in campo.”

Un feeling diventato più forte dopo il complicato impatto con l’Italia di cinque anni fa: “Questa è come una seconda casa per me, anche perché finalmente posso parlare la vostra lingua. All’inizio non è stato facile, trovavo poca gente che parlava bene l’inglese. Adesso è tutto più facile”.







