Playoff Mondiale 2026, sarà Italia - Irlanda del Nord. Finale in trasferta ​​

Sarà Italia – Irlanda del Nord la semifinale dei playoff che valgono un posto ai Mondiali del 2026. Sono stati sorteggiati tutti gli accoppiamenti: gli Azzurri giocheranno la sfida in casa mentre l’eventuale finale, contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, si disputerà in trasferta.

L’Irlanda del Nord ha chiuso il suo girone al terzo posto, dietro a Germania e Slovacchia. La formazione di O’Neill è riuscita a strappare il pass per gli spareggi grazie al cammino fatto in Nations League. Si presenta come una squadra fisica, organizzata e difficile da affrontare, pur contando solo cinque elementi provenienti dalla Premier League: Bradley, Ballard, Hume, Devenny e Marshall.

Il vero limite dei nordirlandesi è però il rendimento lontano da Belfast: escludendo il 3-0 in Lussemburgo, l’ultimo successo esterno realmente significativo risale a un anno e mezzo fa, quando arrivò l’1-0 in amichevole a Glasgow contro la Scozia, firmato dallo stesso Bradley.







La Nazionale però conosce bene questa avversaria, che evoca ancora la storica figuraccia di Belfast costata il Mondiale alla squadra di Alfredo Foni. Resta tuttavia l’unica sconfitta italiana in undici incroci totali, completati da sette vittorie e tre pareggi. Ancora più rassicurante il bilancio casalingo: sette partite disputate e altrettante vittorie, con gli ospiti capaci di segnare una sola rete, nell’amichevole del 1961 a Bologna.

Il tabellone

PERCORSO “A”

Italia – Irlanda del Nord

Galles – Bosnia ed Erzegovina (eventuale finale in casa)

PERCORSO “B”

Ucraina – Svezia (eventuale finale in casa)

Polonia – Albania

PERCORSO “C”

Turchia – Romania

Slovacchia – Kosovo (eventuale finale in casa)

PERCORSO “D”

Danimarca – Macedonia del Nord

Repubblica Ceca – Irlanda (eventuale finale in casa)

Alle 13 Zurigo ospiterà il sorteggio degli spareggi per il Mondiale 2026. Sedici le nazionali coinvolte, divise in quattro fasce: si affronteranno in semifinali e finali secche, con soltanto quattro posti disponibili per la fase finale in USA, Canada e Messico.

Le fasce del sorteggio

Fascia 1: Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina

Fascia 2: Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia

Fascia 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Fascia 4: Svezia, Romania, Macedonia, Irlanda del Nord

Italia testa di serie: semifinale in casa

L’Italia di Gattuso, inserita in prima fascia, giocherà la semifinale playoff in casa contro una nazionale di quarta fascia. Tra queste figurano anche Svezia e Macedonia, due avversarie che in passato hanno segnato dolorose eliminazioni ai Mondiali 2018 e 2022. L’eventuale finale, invece, sarebbe contro una squadra di seconda o terza fascia.

Tre incubi del passato e un nuovo obiettivo

Tra le possibili rivali spuntano proprio le tre nazionali che hanno sbarrato agli Azzurri la strada verso i Mondiali 1958, 2018 e 2022.

Oggi, 20 novembre, il sorteggio definirà gli accoppiamenti: semifinale certa in casa il 26 marzo, eventuale finale il 31 marzo, sede da stabilire. In corsa 16 nazionali: le 12 seconde dei gironi più le 4 ripescate dalla Nations League. L’Italia è presente, ora attende soltanto il verdetto per inseguire il Mondiale 2026.