Nestorovski: "Non vorrei incontrare l'Italia, ecco perché..." ​​

Nel giorno del sorteggio per i playoff mondiali, è un’ex conoscenza del calcio italiano a dire la sua. Si tratta di Ilija Nestorovski. Tra le probabili avversarie dell’Italia c’è infatti anche la sua Macedonia del Nord, in quello che sarebbe un rematch dopo la partita giocata a Palermo 3 anni fa.

Sulla possibilità di incrociare nuovamente l’Italia il centravanti commenta: “Non vorrei incontrare l’Italia per almeno tre motivi. Il primo: l’Italia è la squadra più forte da incontrare fra le rivali della prima fascia. La seconda: gli azzurri saranno motivati e contro di noi avrebbero la possibilità di vendicarsi per lo spareggio perso a Palermo nel 2022. E il terzo è che l’Italia è sempre l’Italia”, dice a TMW.

Gli apprezzamenti arrivano da un giocatore che ha un grosso storico nel nostro paese, con più di 180 partite e 49 gol tra Palermo, di cui è stato anche capitano, Udinese ed Ascoli. Ora Nestorovski gioca allo Slaven Belupo, squadra della massima divisione croata.







