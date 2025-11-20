Sorteggio playoff Mondiali 2026, dove vederlo in tv e streaming: canale, orario
Il giorno del sorteggio è arrivato: oggi, giovedì 20 novembre, l’Italia conoscerà il proprio percorso nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 🇮🇹⚽. L’evento si terrà a Zurigo, sede della FIFA, con inizio alle ore 13.00.
🔴 Dove vedere il sorteggio in TV
Il sorteggio sarà trasmesso in diretta TV sui seguenti canali:
📺 Sky Sport 24
📺 Rai Sport
📺 Italia 1
🔵 Dove seguirlo in streaming
Se preferisci seguirlo online, l’evento sarà disponibile anche in diretta streaming su:
💻 RaiPlay
💻 Sky Go
💻 NOW
💻 Canale ufficiale FIFA
💻 Sportmediaset
🇮🇹 Italia testa di serie: cosa c’è in palio
L’Italia parte dalla prima fascia, grazie al ranking e ai risultati nelle qualificazioni.
Questo significa che:
la semifinale playoff (26 marzo) si giocherà in casa, con ogni probabilità a Bergamo 🏟️;
l’avversaria sarà una delle squadre della quarta fascia, quindi una delle ripescate dalla Nations League;
la sede dell’eventuale finale (31 marzo) sarà stabilita dal sorteggio odierno: potrebbe essere in casa o in trasferta.
In tutto, sono 4 i posti disponibili e 16 le squadre coinvolte: solo le quattro vincitrici dei rispettivi percorsi si qualificheranno ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti.
🗂️ Fasce del sorteggio
Prima fascia: Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia
Seconda fascia: Cechia, Slovacchia, Polonia, Galles
Terza fascia: Irlanda, Kosovo, Albania, Bosnia Erzegovina
Quarta fascia: Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia del Nord
🎯 Possibili avversarie dell’Italia
Semifinale: una tra
Svezia
Irlanda del Nord
Romania
Macedonia del Nord
Finale: una delle vincenti delle sfide tra squadre di seconda e terza fascia.