Sorteggio playoff Mondiali 2026, dove vederlo in tv e streaming: canale, orario

Redazione 20/11/2025 12:03

Il giorno del sorteggio è arrivato: oggi, giovedì 20 novembre, l’Italia conoscerà il proprio percorso nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 🇮🇹⚽. L’evento si terrà a Zurigo, sede della FIFA, con inizio alle ore 13.00.

🔴 Dove vedere il sorteggio in TV

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta TV sui seguenti canali:

📺 Sky Sport 24



📺 Rai Sport

📺 Italia 1

🔵 Dove seguirlo in streaming

Se preferisci seguirlo online, l’evento sarà disponibile anche in diretta streaming su:

💻 RaiPlay

💻 Sky Go

💻 NOW

💻 Canale ufficiale FIFA

💻 Sportmediaset

🇮🇹 Italia testa di serie: cosa c’è in palio

L’Italia parte dalla prima fascia, grazie al ranking e ai risultati nelle qualificazioni.

Questo significa che:

  • la semifinale playoff (26 marzo) si giocherà in casa, con ogni probabilità a Bergamo 🏟️;

  • l’avversaria sarà una delle squadre della quarta fascia, quindi una delle ripescate dalla Nations League;

  • la sede dell’eventuale finale (31 marzo) sarà stabilita dal sorteggio odierno: potrebbe essere in casa o in trasferta.

In tutto, sono 4 i posti disponibili e 16 le squadre coinvolte: solo le quattro vincitrici dei rispettivi percorsi si qualificheranno ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti.

🗂️ Fasce del sorteggio

Prima fascia: Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia

Seconda fascia: Cechia, Slovacchia, Polonia, Galles

Terza fascia: Irlanda, Kosovo, Albania, Bosnia Erzegovina

Quarta fascia: Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia del Nord

🎯 Possibili avversarie dell’Italia

Semifinale: una tra

  • Svezia

  • Irlanda del Nord

  • Romania

  • Macedonia del Nord

Finale: una delle vincenti delle sfide tra squadre di seconda e terza fascia.

