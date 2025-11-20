Palermo, il "Sannazzari" si tinge di rosanero: oltre mille tifosi attesi a Chiavari ​​

Palermo, il “Sannazzari” si tinge di rosanero: oltre mille tifosi attesi a Chiavari

Redazione 20/11/2025 11:49

Il Palermo non sarà solo nella delicata trasferta di Chiavari. Nonostante le limitazioni imposte dall’Osservatorio — con la vendita dei biglietti riservata ai residenti nella provincia di Palermo, esclusivamente nel settore Gradinata Nord Ospiti e solo con Tessera del Tifoso — il popolo rosanero ha risposto ancora una volta in massa.

Oltre mille biglietti venduti

A trainare l’entusiasmo non sono solo i tifosi in partenza dalla Sicilia, ma anche i tantissimi palermitani che vivono al Nord e nel Centro Italia, oltre a quelli già presenti in Liguria. La loro partecipazione ha spinto la vendita di oltre mille tagliandi per il settore ospiti, assicurando al Palermo un sostegno caldo e numeroso anche lontano dal Barbera.

Numeri importanti al “Sannazzari”

La presenza attesa ricorda, per atmosfera e coinvolgimento, quella delle grandi occasioni. Il confronto con i playoff del 2022 resta inevitabile: anche quella volta furono venduti tantissimi biglietti nel settore ospiti.



Sabato, però, poco importa il numero esatto: il Palermo sa già di poter contare su una spinta importante sugli spalti, un’energia preziosa in un momento decisivo della stagione.

1 thought on “Palermo, il “Sannazzari” si tinge di rosanero: oltre mille tifosi attesi a Chiavari

  1. L’augurio come sempre è che possano gioire , loro in presenza e noi da casa, per una bella prestazione del Palermo. Che ci facciano dimenticare Catanzaro e Castellammare. Insomma, che si torni a giocare con voglia e intensità e magari con qualche schemino di gioco. Si, perché quello che oggi sta mancando credo sia proprio un minimo di gioco. Un’organizzazione non perfetta magari ma che ci porti a competere almeno su questi campi. Vedremo .

