Palermo, il "Sannazzari" si tinge di rosanero: oltre mille tifosi attesi a Chiavari ​​

Il Palermo non sarà solo nella delicata trasferta di Chiavari. Nonostante le limitazioni imposte dall’Osservatorio — con la vendita dei biglietti riservata ai residenti nella provincia di Palermo, esclusivamente nel settore Gradinata Nord Ospiti e solo con Tessera del Tifoso — il popolo rosanero ha risposto ancora una volta in massa.

Oltre mille biglietti venduti

A trainare l’entusiasmo non sono solo i tifosi in partenza dalla Sicilia, ma anche i tantissimi palermitani che vivono al Nord e nel Centro Italia, oltre a quelli già presenti in Liguria. La loro partecipazione ha spinto la vendita di oltre mille tagliandi per il settore ospiti, assicurando al Palermo un sostegno caldo e numeroso anche lontano dal Barbera.

Numeri importanti al “Sannazzari”

La presenza attesa ricorda, per atmosfera e coinvolgimento, quella delle grandi occasioni. Il confronto con i playoff del 2022 resta inevitabile: anche quella volta furono venduti tantissimi biglietti nel settore ospiti.







Sabato, però, poco importa il numero esatto: il Palermo sa già di poter contare su una spinta importante sugli spalti, un’energia preziosa in un momento decisivo della stagione.

LEGGI ANCHE

ENTELLA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI