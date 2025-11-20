Ursino: “Il Palermo rimane tra le favorite. Occhio al Frosinone" ​​

Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo di Cosenza e Crotone tra le altre, è stato intervistato per il Corriere dello Sport e ha analizzato i temi riguardanti il campionato di Serie B, citando il Palermo tra le squadre favorite, nonostante le ultime difficoltà.

“Favorite? Direi Monza, Venezia, Modena, Palermo – afferma – . E occhio al Frosinone, guidato da un vero signore come Alvini. Il Monza ha una rosa super: ora che i giocatori hanno accettato la categoria e ne conoscono le insidie, possono tornare subito in massima serie. Il Modena gioca molto bene e questo fa la differenza. Il Venezia, quando troverà continuità, potrà vincere tanto. Il Palermo non ha espresso il suo potenziale, ma con quella società potrà raggiungere grandi obiettivi“.

Urbino spende anche belle parole per Catanzaro e Bari: “Il Bari è stato costruito per arrivare almeno ai playoff. È in difficoltà ma hanno tutte le capacità per risollevarsi. Il Catanzaro negli ultimi due anni ha realizzato un piccolo capolavoro. Ha puntato sui giovani, giustamente, per sostenibilità. L’obiettivo dev’essere mantenere la B: sono fiducioso”.







