Entella – Palermo, le probabili formazioni: nuova chance per Le Douaron
(AGGIORNATO IL 21 NOVEMBRE, ORE 07.48). Ecco le probabili formazioni di Entella – Palermo, match valido per la 13a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento sabato 22 novembre, alle ore 15.00, stadio “ Enrico Sannazzari” di Chiavari):
ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti.
Indisponibili: Del Lungo
Squalificati: /
PALERMO (3-5-2): Joronen; Bereszyński, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Palumbo, Blin, Segre, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.
Indisponibili: Gyasi, Gomes
Squalificati: Ranocchia
Inzaghi valuta qualche novità per la sfida con l’Entella, ma senza stravolgere l’impianto della squadra. L’allenatore è orientato a confermare il 3-5-2 utilizzato nelle ultime gare, magari ritrovando un’impostazione più “da trasferta”, in linea con le caratteristiche dell’avversario e con il terreno sintetico. Assenze: non saranno disponibili Gyasi, Gomes e lo squalificato Ranocchia.
DIFESA
In porta ci sarà Joronen, ormai pienamente recuperato dopo il fastidio fisico che non gli aveva permesso di giocare in nazionale. Bereszyński resta favorito per il ruolo di braccetto di destra, anche se Diakité e Peda continuano a giocarsi una possibilità. Al centro della difesa ci sarà Bani, che ha sfruttato la sosta per ritrovare la migliore condizione. Sul centrosinistra è confermato Ceccaroni.
CENTROCAMPO
Blin è il principale candidato a sostituire lo squalificato Ranocchia in mezzo al centrocampo. Ai suoi lati dovrebbero agire Palumbo e Segre, in un 3-5-2 che all’occorrenza può trasformarsi in un 3-4-2-1 durante la gara. Sugli esterni confermati Pierozzi a destra e Augello sulla sinistra.
ATTACCO
Brunori non ha convinto del tutto a Castellammare di Stabia e potrebbe partire dalla panchina, riprendendo l’alternanza casa/trasferta vista per buona parte della stagione. Al suo posto è favorito Le Douaron, mentre Pohjanpalo sarà confermato.
15 thoughts on “Entella – Palermo, le probabili formazioni: nuova chance per Le Douaron”
Viene da piangere… le scarson…
Le Duaron a parte,elemento che per la sua inutilità a mio parere non merita nemmeno di essere citato , mi soffermerei invece sul centrocampo. Repubblica oggi paventava la possibilità di un Palumbo schierato tra Blin e Segre . Potrebbe essere interessante sempre che la notizia abbia un fondamento. Vedremo in seguito.
Mi convince la soluzione di Palumbo regista protetto dai mastini Blin e Segre. Quanto a Le Douaron… Io lo manderei in tribuna perché da li’ innanzitutto non ostacola Pohjanpalo e magari vede la porta che dal campo non riesce mai a inquadrare ne’ di testa ne’ di piede.
Anche a me convince Palumbo in mezzo ai due centrocampisti più muscolari di cui sopra. Ma al posto di Le Douaron, se proprio si preferisci un elemento più fisico in trasferta, a questo punto non sarebbe il caso di provare a puntare su Corona ?
D’altro canto anche due signori registi come Corini e Liverani avevano due mastini ai lati che li difendevano, ad esempio Nocerino e Migliaccio, giusto per fare due nomi
Questo sarà un altro flop.
Palumbo è stato il centrocampista che li scorso campionato ha segnato più gol e più assist, sicuramente lontano dall area di rigore impossibile utilizzare le proprie caratteristiche.
Ma come, non era vasic che doveva salvare la patria???
Vasic non sa nemmeno lui esattamente in che ruolo gioca. Per cui..,
Mette un bidone finito come Berezinsky invece che 2 forze della natura come Diakitè e Peda ,
non mette Vasic trequartista con Palumbo regista ma mette i soliti scarponi Segre e Blin.
E come se non bastasse pure Le Douaron in attacco.
Ma si, facciamoci male, andiamo contro il muro, così a gennaio il City non potrà avere giustificazioni per non acquistare tutto quello che occorre.
E per farla completa mi raccomando mister , metta la prossima volta di nuovo Ranocchia.
Onestamente, Diakite’ al posto di Bereszynski ci sta eccome,
Come a giri e rigiri …. sempre pasta e cucuzza è.
Nuovo flop
Per non parlare di Le Duaron!!!
inzaghi deludente – perchè il capitano secondo realizzatore di tutti i tempi è di nuovo in panchina? VBUNORI DEVE GIOCARE SEMPRE !!!! – inzaghi le tue cartucce stanno finendo !!!!!!!!!!!!! – spero solo che palermo porta a casa i 3 punti !!!
Brunori m’e’ sembrato, per la verità, uno dei meno peggio del Palermitano nel disastro generale di Castellamare. Anche perché il subentrato Le Douaron miezza giusta non l’ha fatta. Mi sbaglio?
…del Palermo, ovviamente
Quella di Palumbo regista è un’idea che nascerebbe dall’assenza di Ranocchia per cui sarebbe una scelta contingente. Però, onestamente, Palumbo da trequartista, ora come ora, sta deludendo, chissà…In ogni caso per me i moduli contano fino a un certo punto se poi, come avviene in questo momento, sei fisicamente a terra. O si risolve questo problema, che poi ci portiamo dietro da 4 anni, o non risolviamo un bel nulla anche se a gennaio dovessero intervenire sul mercato. Il fatto è che in serie B o hai una squadra nettamente superiore alle altre dal punto di vista tecnico, come il Palermo di Zamparini, o il Parma ed il Sassuolo di qualche anno fa, oppure per vincere devi avere uno strapotere fisico come il Pisa dell’anno scorso. In questo momento noi non abbiamo nè l’uno e nè l’altro.