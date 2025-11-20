Entella – Palermo, le probabili formazioni: nuova chance per Le Douaron

(AGGIORNATO IL 21 NOVEMBRE, ORE 07.48). Ecco le probabili formazioni di Entella – Palermo, match valido per la 13a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento sabato 22 novembre, alle ore 15.00, stadio “ Enrico Sannazzari” di Chiavari):

ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti.

Indisponibili: Del Lungo







Squalificati: /

PALERMO (3-5-2): Joronen; Bereszyński, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Palumbo, Blin, Segre, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.

Indisponibili: Gyasi, Gomes

Squalificati: Ranocchia

Inzaghi valuta qualche novità per la sfida con l’Entella, ma senza stravolgere l’impianto della squadra. L’allenatore è orientato a confermare il 3-5-2 utilizzato nelle ultime gare, magari ritrovando un’impostazione più “da trasferta”, in linea con le caratteristiche dell’avversario e con il terreno sintetico. Assenze: non saranno disponibili Gyasi, Gomes e lo squalificato Ranocchia.

DIFESA

In porta ci sarà Joronen, ormai pienamente recuperato dopo il fastidio fisico che non gli aveva permesso di giocare in nazionale. Bereszyński resta favorito per il ruolo di braccetto di destra, anche se Diakité e Peda continuano a giocarsi una possibilità. Al centro della difesa ci sarà Bani, che ha sfruttato la sosta per ritrovare la migliore condizione. Sul centrosinistra è confermato Ceccaroni.

CENTROCAMPO

Blin è il principale candidato a sostituire lo squalificato Ranocchia in mezzo al centrocampo. Ai suoi lati dovrebbero agire Palumbo e Segre, in un 3-5-2 che all’occorrenza può trasformarsi in un 3-4-2-1 durante la gara. Sugli esterni confermati Pierozzi a destra e Augello sulla sinistra.

ATTACCO

Brunori non ha convinto del tutto a Castellammare di Stabia e potrebbe partire dalla panchina, riprendendo l’alternanza casa/trasferta vista per buona parte della stagione. Al suo posto è favorito Le Douaron, mentre Pohjanpalo sarà confermato.

