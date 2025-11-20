Repubblica - "Brunori ritorna alle origini, con l’Entella da ex a caccia di gol" ​​

Matteo Brunori è stato l’ultimo giocatore a segnare un gol per il Palermo sul campo della Virtus Entella, realizzando una rete su rigore il 17 maggio 2022 durante la partita d’andata dei quarti di finale play-off. Quel gol ha contribuito al totale di 29 reti che ha consentito al Palermo di vincere gli spareggi promozione e tornare in Serie B. Un risultato significativo, soprattutto considerando che Brunori era arrivato in rosanero dopo una stagione trascorsa proprio alla Virtus Entella, con un carico di scetticismo dovuto ai soli 4 gol realizzati tra campionato di Serie B e Coppa Italia con la maglia della squadra ligure.

Tuttavia, l’attaccante, diventato nel frattempo capitano del Palermo, ha impiegato poco tempo per entrare nella storia del club, avvicinandosi a soli cinque gol dai 81 segnati da Fabrizio Miccoli, primatista assoluto nella classifica dei migliori marcatori rosanero di tutti i tempi. Attualmente, Brunori si trova in una fase in cui ha ritrovato il gol solo due partite fa, in casa contro il Pescara, consapevole dell’importanza delle sue reti per la risalita della squadra verso le posizioni di vertice nella classifica di Serie B.

L’allenatore Inzaghi ha sempre espresso parole di apprezzamento nei confronti del suo capitano, cercando altresì di assegnargli un ruolo più centrale nell’area di rigore avversaria, pur riconoscendo come le qualità tecniche di Brunori lo rendano adatto anche a compiti di rifinitura e collegamento tra i reparti.







Sabato a Chiavari, il Palermo avrà necessità della versione più concreta ed efficace del proprio capitano, sia che questi scenda in campo dall’inizio, sia che, come indicato dal tecnico rosanero, subentri per garantire la vittoria ai compagni di squadra.

Analizzando le statistiche, l’Entella rappresenta uno degli obiettivi preferiti da Brunori: al primo posto si colloca il Pisa con 7 gol; seguono i dilettanti della Colligiana con 5 reti; Ascoli, Reggiana e Venezia con 4; mentre l’Entella si trova insieme a Cosenza, Modena e Juve Stabia tra le squadre contro cui Brunori ha segnato 3 gol.

Oltre alla rete realizzata con la maglia rosanero, Brunori ha esultato contro l’Entella anche durante la sua esperienza all’Arezzo: nel campionato 2018/2019 riuscì infatti a segnare sia nella gara d’andata che in quella di ritorno contro quella che, alcune stagioni dopo, sarebbe diventata la sua attuale squadra.