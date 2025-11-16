Entella – Palermo, trasferta con restrizioni: settore ospiti solo per i possessori di Fidelity Card
Trasferta con limitazioni per il Palermo, atteso sul campo della Virtus Entella nella 13a giornata di Serie B. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha infatti classificato la partita di Chiavari come gara a rischio, introducendo restrizioni per l’accesso dei tifosi rosanero.
Settore ospiti riservato ai possessori di Fidelity Card
La decisione prevede che i 1.700 posti del settore ospiti dello stadio “Enrico Sannazzaro” siano riservati esclusivamente ai tifosi in possesso di Fidelity Card residenti nella città di Palermo o in provincia. Si attende ora l’apertura ufficiale della vendita dei biglietti, che sarà comunicata dalla società ligure prossimamente.
Sesta trasferta con limitazioni
Quella di Chiavari sarà la sesta trasferta consecutiva soggetta a restrizioni per i sostenitori del Palermo, costretti ancora una volta a muoversi entro confini rigidi, indipendentemente dal luogo di provenienza. Un copione che continua a generare malumore nella tifoseria, già abituata in questa stagione a viaggiare con accessi limitati.
La gara con l’Entella si aggiunge dunque alla lista di partite esterne disputate sotto osservazione, confermando una tendenza che accompagna il cammino rosanero lontano dal “Barbera” fin dall’inizio del campionato.
1 thought on “Entella – Palermo, trasferta con restrizioni: settore ospiti solo per i possessori di Fidelity Card”
in questo modo sembrerebbe che la tifoseria di Palermo è dalle peggiori d’Italia – mon ni sembra un comportamento corretto da parte delle autorità nei confronti della città di Palermo, dei tifosi e delal squadra