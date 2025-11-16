Palermo femminile, manita convincente contro la Virtus Marsala (5 - 0) ​​

Terza vittoria consecutiva per il Palermo femminile, che domina la Virtus Marsala nella 5a giornata del Girone D di Serie C. Le rosanero si impongono con un netto 5 – 0, indirizzando il match già nel primo tempo e chiudendolo definitivamente nella ripresa.

A segno Priolo al 19’, Coco al 31’, Viscuso al 55’, Tarantino al 59’ e Scalici all’81’. Un successo largo e convincente che proietta il Palermo al secondo posto in classifica con 12 punti, a tre lunghezze dalla Salernitana capolista.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 novembre contro l’Academy Abatese 2021, squadra appaiata alle rosanero in graduatoria: una sfida che vale punti pesanti per restare nelle zone alte. “È stata una grande vittoria per il gioco espresso e per l’atteggiamento avuto dal primo all’ultimo minuto – ha dichiarato Rosalia Pipitone – sono contenta per la continuità che stiamo dando ai risultati”.







“La squadra non ha sottovalutato la partita dimostrando di saper rispettare tutti gli avversari – continua l’allenatrice rosanero – . Il gruppo ha dimostrato di essere unito, nonostante la mia assenza lo staff ha fatto un grande lavoro in settimana e per questo voglio ringraziare in particolare il mio vice Nevoloso. Mi sento fortunata a condividere questo percorso con queste ragazze e con il mio staff. Avanti così in vista delle prossime partite”.

