L’Athletic Palermo scrive la storia: vittoria 2 – 3 contro la Reggina
Pomeriggio storico per l’Athletic Palermo, che conquista un prestigioso 2 – 3 sul campo della Reggina nella sua prima gara ufficiale fuori dalla Sicilia. Un successo di enorme valore, che certifica l’eccellente momento di forma dei nerorosa e alimenta legittime ambizioni.
La Reggina era passata in vantaggio al 23’ con Pellicanò, ma la risposta dell’Athletic è arrivata allo scadere del primo tempo, con un colpo di tacco del capitano Mazzotta. Nella ripresa i padroni di casa si sono riportati avanti al 64’ con Edera, ma ancora una volta la reazione nerorosa è stata immediata: Micoli ha firmato il 2 – 2 al 68’, poi Zalazar ha completato la rimonta appena tre minuti dopo, siglando il gol del sorpasso al 71’.
Una vittoria pesantissima, che va oltre il pur ottimo piazzamento in classifica — con una gara da recuperare il 26 novembre contro la Nissa — e rafforza la convinzione che questa squadra possa davvero puntare in alto, considerati anche i risultati delle altre. Il prossimo impegno è in programma per il 23 novembre al Velodromo “Paolo Borsellino”, dove l’Athletic Palermo affronterà la Gelbison.
5 thoughts on “L’Athletic Palermo scrive la storia: vittoria 2 – 3 contro la Reggina”
Il 23/11 p.v., sarà la volta buona che il Velodromo, finalmente, riaprirà al pubblico? Vergogna! Senza ritegno…
Hai ragione. La seconda squadra della nostra città lotta per andare in lega pro e questi non sono nemmeno in grado di garantire l’agibilità di mezza curva. Che strazio, che nullità!
Grandi!!!
Forza! Ragazzi.
Non Succede, ma se succede………..!
Saluti.
Incredibile. Da un lato passione e risultati con 2 lire, dall’altro i milioni che affogano nel vomito. Forza Athletic! Se aprite sto benedetto Velodromo, magari possiamo tornare a divertirci vedendo un pallone rotolare…