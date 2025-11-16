L'Athletic Palermo scrive la storia: vittoria 2 - 3 contro la Reggina ​​

Pomeriggio storico per l’Athletic Palermo, che conquista un prestigioso 2 – 3 sul campo della Reggina nella sua prima gara ufficiale fuori dalla Sicilia. Un successo di enorme valore, che certifica l’eccellente momento di forma dei nerorosa e alimenta legittime ambizioni.

La Reggina era passata in vantaggio al 23’ con Pellicanò, ma la risposta dell’Athletic è arrivata allo scadere del primo tempo, con un colpo di tacco del capitano Mazzotta. Nella ripresa i padroni di casa si sono riportati avanti al 64’ con Edera, ma ancora una volta la reazione nerorosa è stata immediata: Micoli ha firmato il 2 – 2 al 68’, poi Zalazar ha completato la rimonta appena tre minuti dopo, siglando il gol del sorpasso al 71’.

Una vittoria pesantissima, che va oltre il pur ottimo piazzamento in classifica — con una gara da recuperare il 26 novembre contro la Nissa — e rafforza la convinzione che questa squadra possa davvero puntare in alto, considerati anche i risultati delle altre. Il prossimo impegno è in programma per il 23 novembre al Velodromo “Paolo Borsellino”, dove l’Athletic Palermo affronterà la Gelbison.







