Palermo, domenica in palestra a Torretta. Recupero dopo un test con la Primavera ​​

Redazione 16/11/2025 14:27

Il Palermo conclude la settimana di sosta con un allenamento mattutino. I rosanero hanno lavorato sotto la guida di Filippo Inzaghi.

“I rosanero hanno svolto un’attivazione muscolare in palestra. A seguire, i calciatori impegnati ieri nel test in famiglia contro la formazione Primavera hanno effettuato un lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha svolto un esercizio aerobico”, si legge nel comunicato del Palermo.

Nei prossimi giorni Inzaghi tornerà ad avere a disposizione Pohjanpalo e Bereszynski, impegnati lunedì 17 novembre con le rispettive nazionali.



