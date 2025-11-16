Potenza - Trapani, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming / Serie C ​​

La partita Potenza – Trapani, valida per la 14ª giornata del girone C di Serie C, è uno dei match più attesi del weekend. Molti tifosi si chiedono se la gara sarà trasmessa in chiaro oppure no. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Potenza – Trapani in TV e streaming, con orario, canali e dettagli ufficiali.

Potenza – Trapani in diretta TV: c’è la trasmissione in chiaro? ❌📺

La risposta è no:

👉 Potenza – Trapani non sarà trasmessa in chiaro.

La sfida sarà visibile solo per gli abbonati Sky, che detiene in esclusiva i diritti tv del campionato di Serie C.







Dove vedere Potenza – Trapani in TV: il canale Sky 🔵📡

La partita sarà disponibile su:

Sky Sport (canale 253) ✔️

Solo per abbonati Sky Calcio / Sport

Potenza – Trapani in streaming: come seguirla online 💻📱

Gli abbonati Sky potranno vedere la partita anche in streaming tramite:

Sky Go

NOW

Entrambe le piattaforme trasmetteranno l’evento in contemporanea con il canale TV.

Orario della partita ⏰

Calcio d’inizio: domenica 16 novembre

Orario: 14:30