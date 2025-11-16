Potenza – Trapani, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming / Serie C
La partita Potenza – Trapani, valida per la 14ª giornata del girone C di Serie C, è uno dei match più attesi del weekend. Molti tifosi si chiedono se la gara sarà trasmessa in chiaro oppure no. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Potenza – Trapani in TV e streaming, con orario, canali e dettagli ufficiali.
Potenza – Trapani in diretta TV: c’è la trasmissione in chiaro? ❌📺
La risposta è no:
👉 Potenza – Trapani non sarà trasmessa in chiaro.
La sfida sarà visibile solo per gli abbonati Sky, che detiene in esclusiva i diritti tv del campionato di Serie C.
Dove vedere Potenza – Trapani in TV: il canale Sky 🔵📡
La partita sarà disponibile su:
Sky Sport (canale 253) ✔️
Solo per abbonati Sky Calcio / Sport
Potenza – Trapani in streaming: come seguirla online 💻📱
Gli abbonati Sky potranno vedere la partita anche in streaming tramite:
Sky Go
NOW
Entrambe le piattaforme trasmetteranno l’evento in contemporanea con il canale TV.
Orario della partita ⏰
Calcio d’inizio: domenica 16 novembre
Orario: 14:30