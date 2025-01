Di Francesco: “Pohjanpalo focalizzato sul Verona, è l’unica cosa che mi interessa”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, è intervenuto in conferenza nell’antivigilia della gara contro il Verona e ha parlato della situazione di Joel Pohjanpalo, attaccante in procinto di passare al Palermo.

“Non voglio entrare troppo in merito, credo valga la professionalità da parte di tutti, ho letto poco o niente, non mi interessa – afferma – . Il ragazzo mi ha trasmesso il fatto di essere focalizzato sul Verona ed è l’unica cosa che mi interessa. So che rappresenta il Venezia, io ci sono passato da giocatore e so cosa può significare”.

Sul calciomercato in generale, dice: “Siamo consapevoli che sposta gli equilibri, dobbiamo essere bravi a estraniarci e ho avuto risposte positive dai ragazzi. Al di là del derby è importante a livello di risultati, sono fiducioso. La squadra ha risposto bene sulla compattezza. Innegabile che ci siano voci, la capacità deve essere quella di tenerli lontani dai rumors. Da lunedì si tornerà a parlare delle voci che girano, voi ne sapete più di me”.





Di Francesco ha parlato anche della situazione di Antonio Candela, difensore in uscita dal Venezia: “Probabilmente non sarà fra i convocati, ci sono situazioni in corso. Abbiamo scelto una strada, stiamo valutando”.

