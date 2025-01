Calciomercato, Lescano all’Avellino. Capuano: “Il Trapani non è impazzito”

La storia tra Facundo Lescano e il Trapani è ormai ai titoli di coda. Dopo mezza stagione da protagonista in Serie C con 17 gol realizzati, l’attaccante argentino è pronto a trasferirsi all’Avellino. L’operazione, che si aggira intorno ai 900 mila euro, segna un punto di svolta per entrambe le società. Lescano ha manifestato la volontà di lasciare i granata per divergenze con lo staff tecnico, una decisione che il presidente Valerio Antonini ha deciso di assecondare.

Con un post pubblicato su X, Antonini ha confermato la trattativa e spiegato i motivi dell’addio: “Facundo Lescano ha chiesto la cessione subito dopo la partita contro il Rimini, lamentando divergenze insostenibili con lo staff tecnico. Dopo un confronto interno, abbiamo deciso di accontentarlo. Al termine del mercato spiegherò le scelte che hanno portato il Trapani al nono posto in classifica”.

Anche il tecnico Eziolino Capuano ha salutato Lescano con parole di gratitudine: “Ringrazio Lescano per quanto fatto per il Trapani. È un grande professionista e l’Avellino fa bene a puntare su di lui. Il Trapani non è impazzito e non trattiene chi non è convinto di restare. La società è forte e il nostro mercato si basa su prospettive solide. Ora lavoriamo per individuare due attaccanti che sposeranno il progetto con motivazioni forti”.





Il Trapani, nonostante la perdita di un giocatore prolifico, guarda avanti con fiducia. Capuano ha già delineato i profili dei sostituti, sottolineando l’intenzione di portare a Trapani attaccanti motivati e funzionali al progetto tattico. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra per risalire in classifica e dare nuovo slancio al campionato. Per i tifosi granata, l’addio di Lescano segna la fine di un capitolo importante, ma anche l’inizio di una nuova fase.

