Il Mattino – “Salernitana, serve pazienza per Saric. Per l’attacco spunta Henry”

Dario Saric continua a essere uno dei principali obiettivi della Salernitana, ma la trattativa con il Palermo rimane complessa. Secondo “Il Mattino di Salerno”, il direttore sportivo Marco Valentini valuta con pazienza ogni mossa, consapevole che l’esito dell’operazione dipenderà anche dalla disponibilità del club rosanero a negoziare. In caso di difficoltà, la Salernitana potrebbe virare su alternative, come Braunöder del Como, per rinforzare il centrocampo.

Sul fronte offensivo, il probabile addio di Thomas Henry dal Palermo potrebbe dare il via a un giro di attaccanti che coinvolgerebbe anche la Salernitana. L’attaccante francese è vicino alla partenza e il club campano ci potrebbe fare un pensierino. Anche in questo caso saranno decisivi gli ultimi giorni di mercato.

La Salernitana è impegnata anche nel mercato in uscita. Nicola Dalmonte, che ha trovato poco spazio in questa stagione, è vicino a un trasferimento in prestito al Catania. L’accordo tra i due club è ormai definito, e il giocatore sembra pronto a cogliere l’opportunità per rilanciarsi in Sicilia.





LEGGI ANCHE

REGGIANA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI