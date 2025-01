Pohjanpalo al Palermo, il d.g. del Venezia: “È concentrato solo sul Verona”

Il Palermo è sempre più vicino a Joel Pohjanpalo. Il direttore generale del Venezia, Filippo Antonelli, sentito dal Gazzettino Venezia Mestre, ha brevemente commentato il possibile trasferimento.

“Pohjanpalo è concentrato sul Verona“. Parole che, in vista del derby contro l’Hellas, sembrano voler riportare serenità in un ambiente già provato da un mercato in fermento e da una situazione di classifica complicata.

Secondo quanto riportato sul quotidiano, Pohjanpalo, avvistato nelle calli veneziane, sarebbe apparso scuro in volto, segno forse di un dissidio interiore tra il legame con i tifosi veneziani e il desiderio di una nuova sfida in rosanero.





Il rischio è che si trasformi da eroe lagunare a ex “doge” del Penzo, salutando una tifoseria che lo considera una bandiera. In attesa di sviluppi definitivi, il Venezia guarda avanti, cercando di coprirsi con l’acquisto dell’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov dalla Roma.

