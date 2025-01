Primavera, il Palermo torna a vincere: battuto l’Avellino (0 – 2)

La Primavera del Palermo, guidata da Cristiano Del Grosso, ha ritrovato la vittoria superando l’Avellino con un secco 0 – 2 nella 16a giornata del Campionato Primavera 2. Le reti decisive sono state siglate da Di Mitri al 44’ e Russo all’85’.

I rosanero erano reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Ascoli e serviva una risposta importante, che è arrivata. Da sottolineare l’ennesimo gol di Salvatore Di Mitri, ‘stellina’ della Primavera del Palermo, che si trova al secondo posto della classifica cannonieri del Girone B.

Il Palermo occupa il terzo posto in classifica con 29 punti. I rosanero inseguono il Frosinone primo, che però sembra irraggiungibile dall’alto dei 39 punti conquistati in 16 giornate, e il Napoli secondo.





Del Grosso commenta così la vittoria: “La squadra ha messo in campo attenzione e impegno. Non era semplice reagire in questo modo dopo la scorsa sconfitta. Stiamo dando continuità al lavoro svolto e ai risultati ottenuti. Il merito va ai ragazzi che si sono fatti trovare pronti”.

