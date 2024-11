Di Francesco: “Raccolto meno di quanto meritiamo, creiamo molto”

“Non siamo soddisfatti, volevamo essere protagonisti, ma abbiamo raccolto meno di quanto meritiamo“. Federico Di Francesco racconta il suo stato d’animo e quello del Palermo a “Radio Tv Serie A con RDS”, la radio ufficiale della Lega Serie A.

“Dobbiamo pensare solo alla prossima partita, che sarà importante per rilanciare le nostre ambizioni“, ha continuato il figlio d’arte riferendosi all’incontro tra “nobili decadute” contro la Sampdoria.

Una media gol molto bassa e un settimo posto in classifica: “Creiamo molto, ma realizziamo poco. Dagli attaccanti ai centrocampisti fino ai difensori, dobbiamo lavorare per essere più incisivi. Io non segno da marzo, il gol mi manca perché è la cosa più bella per un giocatore. Prima però viene il bene della squadra quest’anno ho fatto più assist e ho creato occasioni per i compagni. Sto lavorando per sbloccarmi”.