CorSport – Il Palermo taglia Lucioni. Adesso Cosenza o Carrarese

Fabio Lucioni e il Palermo prendono strade diverse: il difensore ha risolto consensualmente il suo contratto con il club rosanero ma non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, anzi.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, oltre al Cosenza (club già menzionato da diversi esperti di calciomercato) ci sarebbe anche la Carrarese.

Lucioni ha collezionato in rosanero 28 presenze, 2 gol e un assist. In stagione, per via dei numerosi acciacchi fisici ma anche per scelta tecnica ha giocato solamente uno spezzone di gara nella disfatta di Napoli in Coppa Italia.