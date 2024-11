(AGGIORNATO IL 21 NOVEMBRE, ORE 12.08). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Sampdoria, match valido per la 14a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 24 novembre, alle ore 17.15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya (Nedelcearu), Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco.

Indisponibili: Gomis, Blin, Saric





Squalificati: /

SAMPDORIA (4-2-3-1): Vismara; Venuti, Romagnoli, Riccio, Ioannou; Bellemo, Meulensteen; Depaoli, Akinsanmiro, Pedrola; Tutino.

Indisponibili: Ravaglia, Veroli, Vieira, Ricci, Girelli, Coda, Borini, Bereszynski

Squalificati: /

Alessio Dionisi dovrebbe riproporre ancora il 4-3-3, sistema di gioco utilizzato in tutto il campionato. Niente stravolgimenti, quindi, la sosta è servita per oliare i meccanismi e curare gli aspetti più deficitari. Filtra cauto ottimismo sul recupero di Baniya, in forte dubbio Saric.

DIFESA

In porta c’è Desplanches. A destra dovrebbe essere confermato Diakité, che non è stato convocato in nazionale e ha avuto modo di rifiatare. Da valutare le condizioni di Baniya: gioca solo se sta bene, Nedelcearu è in preallarme. Nikolaou completa il pacchetto centrale mentre a sinistra potrebbe esserci spazio ancora per Ceccaroni.

CENTROCAMPO

Dovrebbe essere confermato il terzetto che sta trovando continuità nelle ultime settimane. Sul centrodestra spazio quindi a Segre, Gomes al centro e Verre sul centrosinistra. Ranocchia potrebbe inizialmente andare ancora in panchina.

ATTACCO

Dionisi dovrebbe cambiare 2/3 dell’attacco rispetto alla gara col Frosinone. Insigne va verso la conferma, mentre al centro dovrebbe tornare Henry, dopo le due gare da titolare consecutive disputate da Le Douaron. Sulla sinistra Di Francesco potrebbe scalzare nuovamente Di Mariano.

