Sassuolo, Grosso: “Serie B tremenda. Ti aspetti delle squadre al vertice ma poi…”

Parla Fabio Grosso. Il tecnico del Sassuolo è stato intervistato dalla redazione di “Cronache di Spogliatoio” e ha detto la sua sul campionato di Serie B ma anche sulle difficoltà di una squadra neo retrocessa dalla A.

“La Serie B è un campionato tremendo e difficilissimo – dice Grosso -, ogni stagione ci sono due squadre che non ti aspetti che stanno ai vertici e tolgono il posto a quelle che invece ti aspetti che stiano su“.

“La storia racconta di difficoltà enormi per le neo-retrocesse in B dalla A – afferma l’allenatore -. In tante recentemente hanno fatto male. Grazie alla disponibilità dei ragazzi e alla solidità della società siamo stati bravi a riavvicinare i pezzi e farli stare vicino”.