Lucioni al Cosenza? Il d.s. Delvecchio: “Al momento non siamo interessati”

Fabio Lucioni, fresco di risoluzione col Palermo, è pronto per una nuova esperienza in Serie B. Il difensore potrebbe far gole a diverse squadre e già dopo qualche ora dal suo addio ai rosanero erano circolate voci sull’interessamento del Cosenza. Il direttore sportivo, Gennaro Delvecchio, per il momento smentisce.

“È normale che i giornalisti abbiano il diritto di indagare. Tuttavia, posso affermare che, al di là di Lucioni, stiamo cercando giocatori di grande impatto fisico. Conosco Lucioni da anni e ci fa piacere che il suo nome circoli, ma attualmente non siamo interessati a lui”, dice Delvecchio durante una conferenza stampa.

Sul mercato in generale, dice: “È prematuro parlare di movimenti sia in entrata che in uscita, ma posso dire che giocatori come Camporese, D’Orazio, e Martino sono parte fondamentale del nostro progetto, così come Sankoh, in cui credo molto. Camporese è un giocatore di valore per la categoria. Avremo tempo per discutere di mercato prima della prossima trasferta a Sassuolo, ma al momento tutti rientrano nei nostri piani”.





