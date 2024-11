Serie C, nuove penalizzazioni per Taranto e Turris: come cambia la classifica

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha emesso sentenze significative nei confronti di due società del girone C di Serie C. La Turris è stata sanzionata con 4 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione in corso, e con un’ammenda di 2.500 euro..

Più severa la sentenza per il Taranto, a cui sono stati inflitti 6 punti di penalizzazione in classifica, anch’essi da scontare nella stagione attuale. Inoltre, il Tribunale ha comminato 10 mesi di inibizione ai dirigenti Salvatore Alfonso e Massimo Giove, ritenuti responsabili delle irregolarità contestate.

Queste decisioni hanno comportato una modifica sostanziale nella classifica del Girone C, con la Turris che scende a quota 10 punti, mantenendo una partita da recuperare, e il Taranto relegato all’ultimo posto con soli 3 punti e una penalizzazione complessiva di 10. Il Benevento continua a guidare il campionato con 30 punti, seguito dall’Audace Cerignola e dal Monopoli.





La nuova classifica aggiornata

Benevento 30

Audace Cerignola 26

Monopoli 25

Potenza 25

Avellino 24

Giugliano 23

Catania 23 (-1)

AZ Picerno 22

Crotone 22

Trapani 21

Sorrento 21

Cavese 20

Team Altamura 19

Casertana 15

Foggia 14

Latina 14

ACR Messina 13

*Turris 10 (-5)

*Juventus Next Gen 7

Taranto 3 (-10)

*una partita in meno