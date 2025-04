Palermo, Verre o non Verre: questo è il dilemma di Dionisi. E Segre si ricandida

Saranno ore piene di dubbi per Alessio Dionisi quelle che precederanno la partita contro il Sassuolo: l’allenatore ha abbondanza a centrocampo e dovrà decidere se rinnovare la fiducia a Segre, dando continuità alla vittoria contro la Salernitana, o tornare a schierare Verre che rientra dalla squalifica. In realtà la scelta di Dionisi è ben più ampia, visto che ci sono a disposizione altri tre centrocampisti come Gomes, Blin e Ranocchia. Cinque candidature per tre maglie ma almeno fino a questo momento sembra più probabile un ballottaggio tra Segre e Verre, con chance minori per Ranocchia.

Segre, tanta corsa ma sotto porta…

Contro la Salernitana è arrivata una vittoria che ha portato aria fresca e ha fatto tornare il Palermo in zona playoff dopo settimane di assenza: vista la squalifica per somma di ammonizioni di Verre, Dionisi ha schierato Jacopo Segre che, pur non avendo giocato una delle sue migliori partite, ha dato un buon contributo in fase difensiva ma ha costruito (e sprecato) due occasioni davanti alla porta, di cui una sugli sviluppi di un calcio piazzato davvero clamorosa.

Quando il Palermo ha attaccato Segre non è sembrato del tutto a suo agio: la posizione di trequartista destro non gli è abituale ma si tratta di un sacrificio che il numero 8 ha fatto volentieri, ritrovando così una maglia da titolare che mancava da tempo.





Per Segre fino a questo momento è stata una stagione molto particolare. Il centrocampista è passato dall’essere capitano e titolare inamovibile nel periodo dell’assenza di Brunori a un periodo di sostanziale accantonamento: ha trovato poco spazio tra i primi undici, ma anche poco minutaggio da subentrato (prima di Salerno 64 minuti in 5 partite).

Verre croce-delizia, la qualità spesso non ripaga

Verre ha caratteristiche completamente diverse: si tratta di un calciatore offensivo, che non offre la stessa copertura di Segre ma assicura una maggiore qualità nell’ultimo passaggio e nella conclusione verso la porta. È fuori dubbio che Verre, da quando il Palermo è passato al 3-4-2-1, è stato spesso tra i migliori in campo: quel che può essere motivo di riflessione per Dionisi è la fase difensiva dei rosa che, come ammesso dal tecnico stesso, prende molti più gol rispetto alla prima parte di stagione.

Dionisi probabilmente si trascinerà il dubbio fino all’ultimo. Per una gara casalinga, dove il Palermo in teoria potrebbe giocare più all’attacco, la scelta più immediata sarebbe quella di Verre ma è anche vero che l’inserimento di Segre – con la copertura di Blin e Gomes – ha dato equilibrio e sostanza. Centrocampo magari meno fantasioso ma più muscolare. E dato che l’avversario di domenica è il fortissimo Sassuolo, che ha qualità e fisicità il dubbio è legittimo.

LEGGI ANCHE

PALERMO, MAGNANI IL ‘MINISTRO’ DELLA DIFES

PALERMO – SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI