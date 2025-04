Messina, Krapikas: “Salvezza difficile ma non impossibile, vogliamo raggiungerla”

Titas Krapikas, portiere del Messina, ha parlato a messinasportiva.it del periodo che stanno vivendo attualmente i peloritani. Attualmente i giallorossi sono diciottesimi in classifica, che con le esclusioni di Taranto e Turris equivale all’ultimo posto. Con due vittorie consecutive però sono più che vive le speranze di disputare i playout.

“Non so quanti punti servano, ma voglio vincerle tutte. Adesso abbiamo il Sorrento, dobbiamo però pensare ad una gara alla volta e vediamo. A Potenza troveremo un campo piccolo, si giocherà come a Giugliano una partita avanti e indietro, ricca di capovolgimenti. Bisognerà lottare con tutto quello che abbiamo”.

Il portiere poi aggiunge sulla tifoseria: “In ogni posto dove andiamo, quando incontriamo qualsiasi persona, che sia un bambino o un anziano, avvertiamo che tutti stanno al nostro fianco. Personalmente un affetto così non l’ho mai sentito, anche se in carriera ho giocato in piazze importanti. Siamo in fondo alla classifica eppure a fine partita dopo avere vinto si va a festeggiare sotto la Curva, è qualcosa di spettacolare”.





