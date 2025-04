Trapani Antonini: “Io diffamato, potrei lasciare la città o vendere tutto”

Parla Valerio Antonini. Il presidente del Trapani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TeleSud sulla lunga inchiesta pubblicata nei giorni scorsi dall’edizione siciliana de La Repubblica.

“C’è una campagna diffamatoria intrapresa da due giornalisti qualche giorno fa – afferma -. Nonostante ci siano state smentite sulle loro dichiarazioni e giudizi il fatto che io li abbia denunciati e abbia smascherato le loro bugie li ha indotti ad alzare il tiro. Nell’articolo sono stati citati i debiti, ma non i crediti nonostante fossero nella stessa pagina del bilancio. Fa specie che chi ha scritto l’articolo non sappia leggere i bilanci e non conosca le regole d’ingaggio in Inghilterra” dichiara il patron granata.

Poi aggiunge sul futuro: “Io e la mia famiglia faremo delle riflessioni a fine stagione. Potrei lasciare la città e limitarmi a venire a vedere le partite allo stadio, lasciando a persone fidate la gestione di tutto. Oppure potrei vendere tutto. Se devo continuare una guerra giornaliera con questi sciacalli, non ha senso continuare”.





LEGGI ANCHE

PALERMO – SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI