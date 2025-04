Benevento – Trapani, c’è la diretta in chiaro: sarà visibile su Raisport

Benevento – Trapani sarà visibile in diretta TV su RaiSport. La sfida è in programma sabato 19 aprile, con fischio d’inizio alle 18:30.

I granata stanno attraversando un periodo molto difficile: i siciliani sono reduci da ben sei sconfitte di fila, compresa l’ultima in casa nel derby contro il Catania, perso 0 – 3. Il Trapani spera di arrivare alla sfida contro il Benevento con una vittoria contro il Latina, per cercare di invertire la rotta anche in classifica, dove si trova pericolosamente al tredicesimo posto.

Il Benevento, invece, prima di questa partita affronterà il Cerignola. Le streghe, come il Trapani, stanno attraversando un periodo complicato, con due sconfitte e sei pareggi nelle ultime otto gare. Questo rendimento ha fatto perdere terreno alla squadra nella corsa per le posizioni di vertice, lasciandola ferma al sesto posto in classifica.





