Palermo, bagno di folla per Pohjanpalo all’evento Mizuno / FOTO-VIDEO

Joel Pohjanpalo incontra i tifosi del Palermo per l’ennesima volta: il centravanti finlandese è stato protagonista dell’evento Mizuno tenutosi presso il negozio sportivo “Calcio & Calcetto” sito in via Imperatore Federico (Palermo).

Autografi e foto per tutti i tifosi, che ancora una volta hanno risposto presente: l’evento ha registrato un bagno di folla incredibile (oltre 500 presenti), con file chilometriche al di fuori del noto negozio di articoli sportivi.

Pohjanpalo ha vissuto una giornata particolarmente impegnativa: prima di recarsi all’evento ha infatti fatto tappa ai campi del Calcio Sicilia, dove oltre a essere protagonista del photo shooting per Mizuno, ha anche incontrato diversi giovani calciatori del famoso club giovanile palermitano.





