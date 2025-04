Sabatini: “Vedere la Sampdoria scendere in Serie C sarebbe un vero disastro. I giocatori…”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Sampdoria tra il 2018 e il 2019, ha parlato ai microfoni di La Repubblica in merito alla situazione disastrosa dei blucerchiati. La formazione guidata da Leonardo Semplici è reduce da due sconfitte e quattro pareggi nelle ultime sei partite, e si trova pericolosamente al diciassettesimo posto in classifica.

“Deve essere un obbligo morale evitare un disastro come questo. Retrocedere in C con la Sampdoria è un sacrilegio: Sono convinto, però, che ogni calciatore abbia ormai interiorizzato cosa potrebbe rappresentare una simile sciagura nella carriera di ognuno di loro. Non si va in C con la Sampdoria, non esiste al mondo”.

L’ex direttore sportivo si è poi espresso sui giocatori della Samp: “Bisogna partire da loro, se non sentono questa situazione come un loro problema non va bene. Sono loro che retrocedono, con i loro nomi e cognomi. Non penso di scoprire nulla, ma quando i risultati prendono una china sfavorevole diventa difficile invertire la rotta, serve una presa di coscienza e responsabilità”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, MAGNANI IL ‘MINISTRO’ DELLA DIFESA