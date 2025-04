Palermo, si punta ai 20 mila spettatori per il Sassuolo: il dato aggiornato

Cresce ancora il numero di biglietti venduti per i tifosi del Palermo in vista della sfida casalinga contro il Sassuolo, in programma domenica 6 aprile alle 15:00 al “Barbera”.

Attualmente, i ticket staccati sono 18.752, ma l’obiettivo è raggiungere quota 20.000 spettatori per la super sfida contro il Sassuolo di Grosso. Il record stagionale di spettatori risale all’inizio della stagione, in occasione di Palermo – Cosenza, quando sugli spalti erano presenti 25.787 tifosi. La prevendita per Palermo -Sassuolo sta procedendo bene, con l’obiettivo di superare quel dato, anche considerando il prestigio dell’avversario.

I tifosi rosanero stanno dimostrando tutto il loro sostegno alla squadra dopo la vittoria contro la Salernitana e continuano a sperare nella qualificazione ai playoff. I rosa non si accontentano e vogliono ottenere altri tre punti per centrare l’obiettivo. Il Sassuolo, invece, arriva a questa trasferta da leader incontrastato del campionato, e al “Barbera” ha l’opportunità di centrare la promozione in Serie A.





