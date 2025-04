Cremonese, Stroppa: “Abbiamo una forza caratteriale straordinaria. Il terzo posto…”

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Reggiana, valida per la 32a giornata di Serie B. L’allenatore ha analizzato così la sfida.

“Sarà una partita con tante insidie, è sorprendente che siano in quella posizione di classifica perché hanno giocatori importanti come dimostrato all’andata, anche se il primo tempo noi abbiamo giocato male. L’altra insidia è il cambio di allenatore: bisogna aspettarsi di tutto, adeguarsi al campo e capire come andarli a prendere, incidere nel palleggio”dice Stroppa.

Poi l’allenatore aggiunge sulla possibilità di arrivare terzi in classifica: “La squadra sta mostrando una determinazione importante nel far le cose e i risultati ne sono la fotografia. L’incidente di percorso di sabato dà fastidio, ma bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno: la squadra sta bene, ha una forza caratteriale straordinaria”.





