Serie D, il Paternò guarda in alto. Luis Henrique: “Salvezza matematica e poi togliamoci belle soddisfazioni”

Il campionato di Serie D Girone I si avvia alla chiusura con le ultime cinque giornate prima che il sipario si chiuderà definitivamente per la stagione 2024/2025. Tra le squadre che possono vivere quest’ultimo scorcio in tranquillità c’è il Paternò che ha di fatto raggiunto la quota salvezza. Ne abbiamo parlato con l’attaccante brasiliano Luis Henrique Farinhas Taffner.

Come valuta questa prima esperienza in Sicilia?

“Sicuramente una bella esperienza. La Sicilia è un posto caloroso, mi sono trovato benissimo. Sinceramente mi sono sentito come a casa, io sono cresciuto a Rio De Janeiro”.





Da quando è arrivato, a gennaio, avete raccolto tanti risultati positivi, soprattutto pareggi. Cosa è mancato per il salto di qualità?

“È vero, per uno scorcio del campionato abbiamo accumulato tanti pareggi, non abbiamo vinto ma mi piace dire che non abbiamo neanche perso partite che sulla carta erano davvero difficili. In campionati come questi è importante fare sempre punti e muovere la classifica”.

Siete al settimo posto, la salvezza è ormai cosa fatta. Si possono ancora sognare i playoff?

“Il nostro obiettivo principale, come ci ha chiesto la società, era ottenere la salvezza. Matematicamente ancora non possiamo festeggiare, però è vero che siamo ad un passo. Sicuramente guardiamo anche davanti, consapevoli che c’è la possibilità di arrivare ancora più in alto in classifica e chiudere la stagione alla grande”.

Domenica riposate a causa del ritiro dell’Akragas.

“Quando si arriva all’ultimo mese della stagione, dopo un’annata tosta, è ancora più importante prendersi cura del corpo e della mente. Penso che questa sosta ci permette di avere possibilità di riposare, di ricaricarci e poi ripartire per chiudere il campionato in crescendo. Al rientro affronteremo una partita tostissima contro il Licata, per noi sarà fondamentale fare risultato per festeggiare la salvezza matematica”.

