Calciomercato, la Serie A chiede una finestra anticipata dall’1 al 10 giugno

La Serie A ha richiesto ufficialmente una finestra di mercato anticipata dall’1 al 10 giugno 2025. Questa finestra permetterebbe ai club di tesserare giocatori prima dell’inizio ufficiale del calciomercato estivo. La proposta segue la decisione della FIFA di autorizzare una finestra straordinaria nello stesso periodo per i club partecipanti al nuovo Mondiale per Club.

La proposta della Serie A punta a garantire ai propri club un vantaggio organizzativo in vista della stagione 2025/2026, consentendo di pianificare con maggiore anticipo le rose. Con questa iniziativa, la Serie A si è mossa per prima, allineandosi alle indicazioni della FIFA.

Il Consiglio Federale, in vista del Mondiale per Club 2025, ha accettato la richiesta della Lega Serie A di aprire una finestra di mercato dal 1 giugno al 10 giugno, valida per tutti i club. Inoltre, il Segretario Generale della FIGC ha presentato le linee guida per il manuale delle licenze nazionali per la stagione 2025/2026, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Federale a dicembre.





