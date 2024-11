Lucioni: “Un onore vestire questa maglia. Grazie ai tifosi per il sostegno”

Fabio Lucioni saluta Palermo. L’ormai ex difensore rosanero, fresco di risoluzione del contratto, ha affidato ai social le sue parole di commiato dopo il termine della sua esperienza in Sicilia.

“Il mio viaggio in rosanero finisce qui. Per me è stato un onore vestire questa maglia così gloriosa ed importante, per questo ringrazio la società per avermi dato quest’opportunità”, scrive Lucioni.

“Ringrazio tutti i miei compagni di squadra gli allenatori e gli staff con cui ho lavorato in questi mesi e auguro loro di raggiungere gli obiettivi che meritano. Infine un caloroso saluto a tutti i tifosi rosanero per il sostegno che mi hanno sempre riservato. Forza Palermo”, conclude.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Lucioni (@fabio_lucioni5)

LEGGI ANCHE

DI FRANCESCO: “RACCOLTO MENO DI QUANTO MERITIAMO”