Palermo – Sampdoria, arbitra Doveri: quest’anno ha diretto Juventus – Napoli

È stato scelto un arbitro con grande esperienza per Palermo – Sampdoria. Sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma, il direttore di una gara sempre molto importante e sentita, nonostante lo scarso rendimento delle due squadre in questo avvio di stagione.

Doveri, in stagione, ha arbitrato anche un match importante come Juventus – Napoli, finendo nell’occhio del ciclone per l’episodio del retropassaggio di Olivera a Meret non sanzionato. In generale, Doveri rimane uno degli arbitri più affidabili.

L’ultimo precedente di Doveri col Palermo risale alla scorsa stagione, quando il ‘fischietto’ di Volterra ha diretto la gara di playoff persa col Venezia 3 – 0 al “Barbera”. In 17 precedenti totali, lo score con i rosanero è di quattro vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte.





Gli assistenti di Doveri saranno Berti e Giuggioli, mentre il quarto uomo De Angeli. Al Var ci sarà Di Paolo, come Avar è stato scelto Perenzoni.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PALERMO – SAMPDORIA Domenica 24/11 h. 17.15

DOVERI

BERTI – GIUGGIOLI

IV: DE ANGELI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PERENZONI

