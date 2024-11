Nuova avventura per Sforzini: è il club manager dell’Ascoli

Nuova avventura per Ferdinando Sforzini. L’ex attaccante, che si è ritirato dal calcio giocato al termine della stagione 2020/21, è diventato club manager dell’Ascoli, in Serie C.

Sforzini ha contribuito alla rinascita del Palermo, giocando il campionato di Serie D nella stagione 2019/20. Il “Tagliagole” (così era soprannominato quando giocava) ha disputato 14 partite in rosanero, segnando cinque gol.

Dopo il ritiro, Sforzini ha conseguito il diploma da direttore sportivo e ora è diventato il nuovo club manager dell’Ascoli. Si tratta del primo incarico nella sua carriera dirigenziale.





LA NOTA DELL’ASCOLI

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la nomina del Sig. Ferdinando Sforzini a Club Manager. Con un trascorso da attaccante, con oltre 350 presenze fra i Professionisti, metterà la propria professionalità al servizio di squadra e Club.

L’Ascoli Calcio accoglie Ferdinando Sforzini con un caloroso benvenuto.

