Di Michele: “Salernitana-Palermo? Infinite emozioni. Hanno molto da perdere”

“Penso a infinite emozioni. Sono due piazze calde dove mi sono trovato bene. Due città e due tifoserie molto passionali che mi fanno tornare in mente ricordi bellissimi”.

Sono le parole di David Di Michele, intervistato dal Giornale di Sicilia in veste di doppio ex. L’ex attaccante ha vestito la maglia di Palermo e Salernitana e si pronuncia sul duo Brunori-Pohjanpalo.

“Sono due giocatori importanti. Hanno fatto tanti gol, Pohjanpalo stava facendo bene anche in A. Sono due giocatori simili in alcune caratteristiche e diversi in altre. Possono coesistere benissimo e infatti lo stanno dimostrando”.





“Serve continuità, perché in Serie B è la cosa più importante. Più dai continuità, più cresce l’entusiasmo e la piazza stessa reagisce meglio. In B se vinci due partite sei già in zona play-off”.

“Entrambe hanno molto da perdere. Una sconfitta complicherebbe di molto gli obiettivi. Può raggiungere i play-off per qualità, mezzi, piazza, tifosi ed entusiasmo: il Palermo ha tutto”, conclude.