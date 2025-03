Salernitana, testa al Palermo: continua la preparazione al “Mary Rosy”

La Salernitana prosegue la preparazione al centro sportivo “Mary Rosy” in vista della sfida contro il Palermo: il match contro i rosanero è in programma domenica 30 marzo. A Salerno le condizioni meteorologiche non sono delle migliori, per i granata da attenzionare le condizioni di Lochoshvili e Włodarczyk.

IL REPORT

Seduta pomeridiana per i ragazzi di mister Breda sotto una fitta pioggia. La squadra si è ritrovata presso il centro sportivo Mary Rosy, non più all’Arechi, come inizialmente programmato, a causa delle avverse condizioni meteo, per una sgambatura con la formazione Primavera di mister Luca Fusco.

Lavoro precauzionalmente differenziato per Luka Lochoshvili. Szymon Włodarczyk si è allenato regolarmente con i compagni. La preparazione dei granata riprenderà domani alle 10:30 sempre al Mary Rosy.





