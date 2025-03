Trapani, ufficiale il ritorno di Kragl: “Non potevo dire di no ad Antonini”

Oliver Kragl torna ufficialmente al Trapani. Il giocatore tedesco, dopo aver risolto il contratto con la Fidelis Andria, ha deciso di vestire nuovamente la maglia granata. Con il Trapani ha totalizzato 39 presenze, mettendo a referto 18 gol, ed è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie C.

Seguono poi le prime parole di Kragl dopo il ritorno al Trapani: “Sono molto felice del mio ritorno a Trapani. Sono molto legato a questa città e a questa gente e non potevo non accettare la proposta del Presidente Antonini. Sono qui per mettere tutta la mia esperienza a disposizione della squadra. Vi aspetto tutti allo stadio. Forza, Trapani!”.

IL COMUNICATO UFFICIALE

“Il Trapani comunica il ritorno in maglia granata di Oliver Kragl. L’attaccante, arrivato a Trapani nell’estate del 2023, ha collezionato in maglia granata 39 presenze, 18 reti e 10 assist tra campionato, Coppa Italia e Poule Scudetto. Kragl torna a Trapani da svincolato e domani mattina sosterrà la prima seduta di allenamento con i compagni.

Bentornato, Oliver!”.





