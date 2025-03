Serie C, Gravina su Taranto e Turris: “Non è più accettabile nascondersi dietro a un dito”

Gabriele Gravina commenta la pesante situazione che sta vivendo la Serie C: il presidente della Figc ha parlato alla conferenza stampa al termine del Consiglio Federale.

“Le criticità evidenziano dei momenti di grande sofferenza all’interno del sistema – afferma -. Nascondersi dietro a un dito continuando a dire che in Serie C le squadre falliscono da sempre non è più accettabile se vogliamo salvaguardare le competizioni e il valore del brand della Lega Pro e del calcio italiano”.

Tra i punti più importanti del Consiglio c’è stato anche quello inerente ai parametri per l’iscrizione ai campionati: “Con specifico riferimento alla Lega Pro, si è deciso di dare delega al presidente federale, tenuto conto delle risultanze di quanto verrà deciso all’interno del tavolo tecnico, per l’adozione già dalla stagione 2026/2027 degli indici e degli indicatori per l’iscrizione al campionato, in anticipo rispetto a quanto previsto dal Piano Strategico del Calcio Italiano approvato nel marzo 2024”.