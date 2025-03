Modena, Gilardino in pole per la panchina l’anno prossimo

Il Modena sta disputando un campionato al di sotto delle aspettative. Attualmente, i gialloblù si trovano al decimo posto in classifica con 35 punti, a quattro lunghezze dal Palermo nono. La squadra allenata da Paolo Mandelli è reduce da due sconfitte consecutive, contro Salernitana e Juve Stabia.

Nel frattempo, però, i canarini stanno già individuando l’allenatore per la prossima stagione: due nomi in lizza. Il primo è Vincenzo Vivarini, recentemente accostato al Palermo nel periodo in cui Dionisi ha rischiato l’esonero, il secondo è Alberto Gilardino, fermo dall’ultima recente esperienza al Genoa.

La giornalista Laura Tomasi, penna e volto di Distretto Gialloblù Modena, ha parlato del possibile nuovo allenatore per la prossima stagione. “Il Modena è sulle tracce di Vincenzo Vivarini ma non solo: anche Alberto Gilardino è un carissimo amico di Matteo Rivetti. Vi dico che il Modena non sbaglierà il prossimo allenatore perché la società sta già lavorando adesso”.





Vedendo la classifica, il Modena punta ora alla salvezza, dato che la zona playout dista solo tre punti. Resta da capire se, nelle prossime otto giornate, potrà esserci una clamorosa ripresa per tentare l’accesso ai playoff.

