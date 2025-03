Sassuolo – Reggiana sarà visibile gratis su Dazn

Sassuolo – Reggiana, match della 31a giornata di Serie B, sarà disponibile gratis su Dazn. La partita è in programma sabato 29 marzo alle ore 19.30 allo stadio Mapei.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Il Sassuolo vuole centrare la seconda vittoria consecutiva e continuare la propria cavalcata verso la Serie A. Attualmente, la squadra di Fabio Grosso è prima con 69 punti. La Reggiana, dal canto suo, si trova in una situazione non particolarmente tranquilla: è quindicesima, a pari punti con la Sampdoria, nella zona playout. La squadra granata è reduce da quattro pareggi nelle ultime cinque partite e non vince da addirittura dal 26 gennaio quando ha battuto il Palermo per 2 – 1.





