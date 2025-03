(AGGIORNATO IL 27 MARZO, ORE 14.54). Ecco le probabili formazioni di Salernitana – Palermo, match valido per la 31a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 30 marzo, alle ore 17.15, stadio Arechi di Salerno):

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Bronn; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Verde, Cerri.

Indisponibili: /





Squalificati: /

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Di Francesco; Segre (Ranocchia), Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Nikolaou

Squalificati: Verre

Alessio Dionisi sembra orientato a confermare in gran parte la formazione che ha perso contro la Cremonese, ma la pesante assenza di Verre per squalifica apre diversi scenari. Il tecnico potrebbe proseguire col 3-4-2-1 oppure optare per un 3-5-2 più coperto: le opzioni sono tante e ancora non è stata presa una decisione definitiva. Pierozzi rientra dalla squalifica, Di Mariano è recuperato e va verso la convocazione. Out Gomis e Nikolaou.

DIFESA

In porta è confermato Audero. In difesa si continua con il terzetto che sta trovando continuità nelle ultime partite: Baniya agisce sul centrodestra, Magnani al centro e Ceccaroni sul centrosinistra.

CENTROCAMPO

Pierozzi rientra dalla squalifica e torna sulla fascia destra al posto di Diakité. Sulla sinistra c’è ancora Di Francesco. Gomes e Blin sono confermati al centro.

ATTACCO

Dionisi ha diversi dubbi su chi schierare al posto di Verre. L’opzione più probabile sembra l’inserimento di Segre o Ranocchia per un cambio di sistema di gioco, col passaggio al 3-5-2 ‘puro’. Rimangono valide le ipotesi Insigne o Le Douaron, ma schierare un terzo attaccante in trasferta appare una mossa troppo azzardata. Completano il pacchetto offensivo gli inamovibili Brunori e Pohjanpalo.

LEGGI ANCHE

SALERNITANA – PALERMO, L’ARBITRO DEL MATCH