Salernitana – Palermo, arbitra Arena: un precedente in stagione con i rosa

È Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco l’arbitro designato per Salernitana – Palermo, gara valida per la 31a giornata di Serie B, in programma domenica 30 marzo alle 17.15. Si tratta del secondo incrocio stagionale con i rosanero.

Arena ha diretto Palermo – Catanzaro, gara persa 1 – 2 dagli uomini di Dionisi. Non ci sono altri precedenti con la prima squadra. Arena ha infatti arbitrato una volta la Primavera (sconfitta per 4 – 3 col Benevento) e una partita dell’Under 17 (vittoria 0 – 2 con la Salernitana).

Vigile e Trasciatti sono gli assistenti, mentre il quarto uomo è Caruso. Al Var c’è Piccinini, mentre l’Avar è Gualtieri.





La designazione completa

SALERNITANA – PALERMO Domenica 30/03 h. 17.15

ARENA

VIGILE – TRASCIATTI

IV: CARUSO

VAR: PICCININI

AVAR: GUALTIERI

