Stadio “Barbera”, rallenta l’iter ma la convenzione si farà: possibili ‘ritocchi’ al testo base

C’è un rallentamento nell’iter della convenzione tra Comune di Palermo e Palermo FC per l’affidamento in concessione dello stadio “Barbera”. I più ottimisti avevano auspicato per fine marzo l’inizio della discussione in Aula ma tutto sommato il ritardo, almeno finora, rientra ampiamente nell’ordine delle cose.

L’atto, esitato già un paio di settimane fa dalla giunta Comunale, ha dovuto viaggiare da una stanza all’altra per ottenere i necessari pareri prima di trasmettere le carte al Consiglio comunale. Ci sono ancora alcune questioni da ‘limare’ e sulle quali si incentra la relazione che il ragioniere generale Paolo Basile sta per ultimare.

I bene informati però non manifestano particolari preoccupazioni sul positivo esito di una trattativa che ormai va avanti da oltre un anno. Più che su alcuni capisaldi della convenzione, sembra che si tratti più che altro di emendamenti su alcuni dettagli che vanno meglio specificati, trattandosi peraltro di una provvedimento non semplice che vincolerebbe le parti fino al 2105.





Il testo della convenzione dunque non è ancora arrivato in Consiglio Comunale, dove con ogni probabilità approderà la settimana prossima. Poi verrà trasmesso alle commissioni consiliari competenti, che avranno a disposizione alcuni giorni di tempo per la opportune valutazioni e successivamente verrà inserito all’ordine del giorno.

È probabile dunque che il sì finale alla convenzione possa arrivare prima di fine aprile, dopo l’adozione di alcuni accorgimenti. Ma i tempi (e gli umori) della politica non sono mai perfettamente prevedibili. In ogni caso non è in discussione l’agibilità dello stadio “Barbera” per la prossima gara casalinga con il Sassuolo: la certificazione di staticità non ha nulla a che vedere con la convenzione.

LEGGI ANCHE

PALERMO, REBUS FORMAZIONE PER DIONISI