Trapani, Kragl dice addio alla Fidelis Andria: ritorno in granata. Antonini: “Bentornato, Olly”

La notizia era già nell’aria, ora arriva la conferma. La Fidelis Andria ha definitivamente salutato il centrocampista Oliver Kragl. Il giocatore e la società hanno trovato un accordo per una risoluzione consensuale. Kragl lascia la Fidelis Andria dopo essere approdato nel 2024. Con la maglia dei bianco-azzurri, ha collezionato 24 presenze e messo a referto 9 gol.

Il centrocampista è pronto però a fare ritorno al Trapani e, con la maglia granata, fu protagonista della promozione in Serie C grazie ai suoi 18 gol in 39 presenze. Antonini gli avrebbe offerto un ruolo dirigenziale con un contratto fino a giugno 2026.

Il presidente Antonini si è espresso così sui propri canali social in merito al ritorno di Kragl: “Sta tornando a casa. Domenica lo voglio vedere correre con la maglia del Trapani e guidarci alla vittoria. Bentornato Olly“.





IL COMUNICATO UFFICIALE

“La Fidelis Andria comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il calciatore Oliver Kragl. La dirigenza biancazzurra tiene fortemente a ringraziare il calciatore per la sua disponibilità e comprensione dimostrate in sede di risoluzione contrattuale. Sì ringrazia, inoltre, Oliver per l’impegno profuso e le emozioni regalate con la maglia della Fidelis augurandogli le migliori fortune professionali ed umane per il suo futuro”.

