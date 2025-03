Berti: “Mi aspettavo qualcosa in più dal Palermo, spero centri i playoff”

“Mi aspettavo qualcosa in più dal Palermo“. Questa l’opinione di Gianluca Berti. L’ex rosanero è stato intervistato da Tuttomercatoweb sul torneo di B e sul Palermo.

“Il Palermo ha una rosa importante. Con la rinnovata fiducia a Dionisi spero possa centrare i playoff e fare qualcosa di importante”.

Poi, la Samp che è “la più grossa delusione della Serie B. Quando vieni da una retrocessione non è mai facile. C’erano tante aspettative, chiunque metteva la Samp tra le squadre in lotta per la promozione ma la stagione è nata male” .